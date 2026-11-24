La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, durante el pleno del Parlamento - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, ha criticado la bajada de ratios en Educación Infantil y las medidas de conciliación aprobadas este martes en el Consejo de Ministros tildándolas de "reforma improvisada" y cuestionando que su anuncio se produzca "a cinco días de las elecciones".

En concreto, ha calificado de "bastante revelador" que el Ejecutivo presente ahora este paquete de medidas a las puertas de los comicios "cuando tuvo toda una legislatura para actuar". En contraposición, ha defendido que Galicia fue "pionera" en implantar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años para todas las familias y centros con recursos propios.

En este contexto, el Consejo de Ministros ha aprobado la modificación que fija nuevas ratios máximas de alumnado por docente en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años): cuatro bebés por profesional en las aulas de 0 a 1 año, seis niños en las de 1 a 2 años y ocho en las de 2 a 3.

Su implantación será progresiva a partir del año académico 2027-2028, cuando se aplicará al primer curso del ciclo. Se extenderá posteriormente al segundo y al tercero, hasta alcanzar su plena aplicación en el curso 2029-2030

Vázquez ha lamentado que el Gobierno central pretenda "dar lecciones" con una medida elaborada "sin consenso con el sector, sin una planificación realista y sin garantizar la financiación necesaria".

Asimismo, ha advertido de que la iniciativa pone "en riesgo" el modelo gallego de gratuidad y que las nuevas exigencias normativas podrían derivar en la pérdida de hasta 4.200 plazas en la comunidad.

Aunque ha asegurado respaldar "cualquier mejora para los trabajadores y la prestación del servicio a las familias", ha rechazado que los cambios se traduzcan en una reducción de plazas o en que las comunidades autónomas deban asumir el coste financiero bajo el principio de "yo invito y tú pagas".

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado otras medidas de conciliación como la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y remuneradas al 100%, 34 semanas para las monoparentales, dos más que ahora.

Así, la conselleira ha recordado además que el Ejecutivo que ahora aprueba estas medidas "rechazó previamente en el Congreso debatir la propuesta de Ley de Conciliación presentada por el PP", la cual planteaba ampliar los permisos de maternidad y paternidad, avanzar en la gratuidad de 0 a 3 años, entre otras cuestiones.

"Antes, cuando otros proponían avanzar en conciliación, el Gobierno cerraba la puerta incluso al debate; ahora, a cinco días de las elecciones, todo son anuncios y prisas", ha manifestado. Por último, Vázquez ha aseverado que la sociedad no requiere un "martes social" a escasos días de acudir a las urnas, sino políticas sociales efectivas "de lunes a domingo, durante todo el año".