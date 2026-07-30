Xunta y universidades pactan la reforma de la PAU, con la que los profesores de Bachillerato ganan peso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 (EUROPA PRESS)

La Xunta y las tres universidades han cerrado el acuerdo para reformar la estructura de organización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). La principal novedad es que los grupos de trabajo de redacción y corrección de las pruebas estarán constituidos por un máximo de dos docentes de las universidades públicas y un máximo de cuatro profesores de Bachilletato, que ganarán peso respecto al modelo anterior.

"Es un diseño que va a dar más seguridad al alumnado, va a generar más igualdad, va a posibilitar una mayor implicación del profesorado de Secundaria y va a delimitar las funciones, las responsabilidades y las características de todas las personas que participan en este proceso", ha explicado el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez.

Tras su paso por el Consello de la Xunta, y después de varias reuniones de trabajo para definir detalles, las universidades gallegas han dado este jueves su visto bueno al texto, que ahora continúa el proceso interno de tramitación administrativa.

En concreto, los principales cambios afectan a la estructura organizativa de la PAU puesto que, tal y como ya se avanzó en su momento, se crea una nueva estructura de coordinación institucional que se configura a través de una Comisión Organizadora y una Comisión Técnica, como principales figuras novedosas.

Es decir, el nuevo pacto dará lugar a la creación de dos órganos complementarios. Por un lado, la Comisión Organizadora, que estará integrada por tres representantes de la Consellería, otras tres delegadas de las universidades públicas (una por cada una de ellas) y una secretaría externa a la Comisión.

Este órgano se ocupará de las directrices generales de los exámenes, como los criterios para la redacción de la prueba --contenidos adecuados, nivel de dificultad-- y para su evaluación. Asimismo, definirá los criterios para la elaboración de las guías de calificación de cada examen.

Por otro lado, la Comisión Técnica será la responsable de las tareas logísticas y operativas de la PAU en cuestiones como los horarios y lugares de realización, medidas de seguridad en la elaboración, selección y custodia de las pruebas o adaptación a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.

Según el comunicado de la Consellería de Educación, este segundo órgano estará integrado por dos personas "de reconocida experiencia en la docencia y gestión de pruebas de acceso" a propuesta de la Xunta y por las personas que ocupen la presidencia y la secretaria del Tribunal Único, órgano de la Comisión Universitaria de Galicia (CIUG). A su vez, esta entidad seguirá, como hasta ahora, desempeñando las funciones de elaboración, custodia, distribución y corrección de las pruebas.

Entre otros, la Comisión Técnica publicará los modelos de examen de cada materia y los criterios generales de evaluación y resolverá las reclamaciones relativas a cuestiones de naturaleza distinta a las calificaciones. Asimismo, propondrá a la comisión organizadora los miembros de los grupos de trabajo --que redactan los exámenes--, de las comisiones delegadas --que los realizan en cada una de las sedes-- y de los tribunales calificadores --que los corrigen--.

MODELOS DE EXAMEN Y GUÍAS DE CALIFICACIÓN

En el nivel directo de redacción, aplicación y corrección de las pruebas, la principal novedad es el cambio de composición de los grupos de trabajo, que estarán constituidos por un máximo de dos docentes de las universidades públicas y otro máximo de cuatro del sistema de enseñanza pública con docencia en la materia o del cuerpo de inspección.

De este modo, se incrementa el peso de la participación del profesorado de Bachillerato, que cuenta con una experiencia más directa y conocimiento del currículo de Bachillerato. Cada uno de los grupos estará dirigido, preferentemente, por uno de los citados docentes universitarios.

La persona que ocupe la dirección será responsable de la elaboración de las propuestas de examen según los criterios y directrices marcadas por la Comisión Organizadora, así como de sus respectivas guías de calificación. Coordinará también la colaboración de todas las personas integrantes del mismo y que funcionen adecuadamente los mecanismos de supervisión y revisión de las preguntas.

Cabe destacar que el proceso de admisión continuará, como hasta el momento, siendo gestionado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Esto abarca todo lo relativo a la solicitud de ingreso en las diferentes titulaciones, la oferta de plazas o la asignación de las mismas, entre otros aspectos.

"SE DETECTÓ UNA DEBILIDAD Y SE ACTUÓ"

En este contexto, el titular del departamento educativo de la Xunta ha hecho hincapié en que "se detectó una debilidad, se consensuó y se actuó para dar una solución a un marco que, funcionando bien, siempre tenía un margen de mejora, que es lo que se logra con esta nueva PAU".

Asimismo, el conselleiro ha agradecido la disposición de los tres equipos rectorales a trabajar para dar respuesta, junto con la Xunta, a la demanda de alumnos y familias de mejorar el sistema de acceso a la Universidad.

Por su parte, las rectoras de la USC y de la UVigo y el rector de la UDC se han mostrado satisfechos por el acuerdo alcanzado entre la Consellería y las universidades, "que permite adecuar el sistema a la legislación y reforzarlo".

En concreto, el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, ha destacado "el trabajo conjunto de las tres universidades gallegas con el objetivo de realizar aportaciones que mejorasen el texto inicial. Entre estas aportaciones, estaba la inclusión de aspectos que afectan no solo al acceso, sino también a la admisión, un ámbito clave dentro de este campo".

"Nuestras aportaciones sitúan a la CIUG en un papel central, como viene teniendo y como creemos que debe seguir teniendo en el futuro. Nos alegramos de que fruto del diálogo y la colaboración con la Xunta pueda resultar una orden más adecuada, que tenga en cuenta los importantes cambios normativos de los últimos años y, sobre todo, haciendo que continuemos llevando a cabo un acceso y admisión a la universidad con unos altos estándares, algo que nos distingue en los últimos años"", ha añadido.

En esta línea, la rectora de la USC, Rosa M. Crujeiras, ha mostrado su satisfacción por llegar a un acuerdo que "asegura un sistema más robusto". Como puntos "importantes", ha destacado la participación "muy activa" de las universidades a través de la CiUG y del Tribunal Único; que la orden regule no solo el acceso sino también el proceso de admisión y que toda la estructura organizadora de la PAU quede regulada y recogida, "lo que supone un sistema con muchas más garantías para todas las partes".

"Esta nueva propuesta refuerza un sistema que ha demostrado su buen funcionamiento y su solvencia durante muchos años, pero era necesario someterlo a una actualización que recoja mejoras ya puestas en marcha y otras nuevas", ha defendido.

Finalmente, para la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, esta nueva orden "es un ejemplo más del trabajo conjunto entre la Consellería y las universidades". "El sistema que lleva funcionando tantísimos años lo hace aceptablemente bien, pero es susceptible de mejora y, además, es necesario adecuarlo a la nueva legislación", ha subrayado.

"Por una parte, las dos comisiones: la Comisión Organizadora y la Comisión Técnica, con funciones muy claras en uno y otro caso, que dan una mayor garantía de coordinación entre la Consellería y las universidades. Y, por otro lado, se alcanza un buen equilibrio entre garantizar que los exámenes cuentan con una custodia de altas garantías y que, por otra parte, no tengan errores", ha concluido.