Inauguración de la IV edición del foro Disrupción e Innovación en la Industria Marina y Alimentaria, organizado en Vigo por Anfaco-Cytma. - ANFACO-CYTMA

VIGO 26 Nov. (EUROPAPRESS) -

Anfaco-Cytma ha celebrado este jueves en Vigo la IV edición del foro Disrupción e Innovación en la Industria Marina y Alimentaria, donde se han reunido 120 representantes del ámbito empresarial, científico y tecnológico para analizar los retos y oportunidades del sector.

Bajo el lema 'Uniendo tecnologías, multiplicando oportunidades, construyendo el futuro', la jornada ha abordado cuatro ámbitos estratégicos: la innovación orientada al consumidor, la digitalización industrial, las oportunidades de la bioindustria y las tecnologías emergentes que marcarán el futuro de la industria marina y alimentaria.

Así, la primera mesa ha abordado uno de los grandes desafíos de la innovación alimentaria: conseguir que los avances científicos y tecnológicos se traduzcan en alimentos que respondan a las necesidades reales de los consumidores. En ella han participado Jordi Soriano, de Mercadona; Josune Larrañaga, del Grupo Mascato; y Paula Fajardo, de ANFACO-CYTMA.

La transformación digital ha protagonizado el segundo bloque, centrado en las posibilidades que ofrecen la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos, la automatización y la robótica inteligente para mejorar la actividad industrial. En él han disertado Mónica Cascallar, de Congalsa; Adrián Domínguez, de Triple Alpha by Plexus Tech; y José Manuel González, de Binarial.

En el tercer bloque se ha hablado de la valorización de recursos y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, con la presencia de David Bernad, de DAYMSA; Alba Somoza, de SYSPRO; y Diego Méndez, de ANFACO-CYTMA.

La 'innovación azul' ha centrado la última mesa, sobre las tendencias y tecnologías que influirán en la evolución de la industria marina y alimentaria durante los próximos años. En ella han participado Eduardo Cotillas, director de I+D+i de FIAB; Adrián Puente, de Stolt Sea Farm; y Vicente Lustres, de Biostatech.

Además de las mesas de debate, el programa ha incluido espacios de demostración y 'networking' para favorecer el contacto entre empresas, investigadores y profesionales, así como el intercambio de experiencias y la identificación de posibles colaboraciones.

La actividad ha continuado por la tarde con la Jornada de Biorrefinerías Marinas del proyecto europeo VALORISH, dedicada a explorar nuevas oportunidades de valorización de recursos marinos y desarrollo de soluciones de base biológica.