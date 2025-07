Anfaco mostra a súa "profunda preocupación" polo recorte de fondos para a pesca e apela a "unha reconsideración"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

A Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas e Produtos Transformados de Peixes e Mariscos (Anfaco) mostra a súa "profunda preocupación" polo "retroceso" que suporía un recorte do 67% nos fondos para o sector pesqueiro e apela a "unha reconsideración".

Nun comunicado de prensa, Anfaco advirte de "as graves consecuencias desta medida para a economía azul europea" e solicita "que se reconsidere no marco das negociacións comunitarias".

"Este recorte orzamentario contradi os compromisos que a propia Unión Europea asumiu coa economía azul e a soberanía alimentaria recollida na Visión para a Alimentación. En lugar de reforzar os mecanismos que deben facilitar a modernización do sector, estar a debilitar a súa capacidade para adaptarse aos novos requisitos normativos, ambientais e tecnolóxicos", incide.

Respecto diso, indica que durante a recente visita institucional a España do comisario europeo de Pesca e Océanos, Costas Kadis, esta organización xa trasladou "a necesidade de preservar este instrumento como fondo específico de apoio a toda a cadea de valor do sector: desde a actividade primaria até a transformación".

Por iso, confía "en que a proposta sexa revisada no marco das negociacións do novo orzamento europeo, e reclama unha resposta firme por parte das institucións comunitarias e do Goberno de España para defender os intereses dun sector estratéxico para Europa".