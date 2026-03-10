Armadores de Vigo reclaman al Ministerio "medidas extraordinarias" ante la subida del combustible

Archivo - Puerto de Vigo durante el paro de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga a lo - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha solicitado a la Secretaría General de Pesca su "profunda preocupación" por el aumento del coste del combustible por la guerra en Oriente Próximo, por lo que pide "medidas extraordinarias".

Según advierte la organización, el precio del combustible ha experimentado un aumento superior al 72% en apenas una semana. Tras situarse en una media de 0,555 euro/litro durante 2025 y de 0,533 euro/litro en los dos primeros meses de 2026, el precio ha alcanzado ya los 1,10 euro/litro en algunas tomas realizadas en Irlanda y los 0,991 euro/litro en Vigo.

"Este repunte sitúa nuevamente a la flota ante niveles de costes similares o incluso superiores a los registrados durante la crisis energética de 2022", expone, en aquel momento a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

Expone que a esta situación se suma, además, un problema adicional relacionado con la disponibilidad de combustible. "Durante el pasado fin de semana ya se registraron dificultades de suministro en Irlanda, lo que obligó a realizar repostajes parciales y muy por debajo de los volúmenes inicialmente previstos para algunos buques", afirma.

También llama la atención sobre que el incremento de los precios del gas y de la electricidad "provocará un aumento significativo de otros costes asociados a la actividad pesquera, como el transporte marítimo, el almacenamiento frigorífico en puerto o los contenedores refrigerados".

ACTIVIDAD "INVIABLE"

Relata que estos factores afectan especialmente a las flotas de altura y gran altura que operan desde puertos extranjeros o en caladeros lejanos.

Y es que superar el umbral del euro por litro de combustible "podría hacer económicamente inviable la actividad para un número creciente de buques".

Por tal motivo, ARVI plantea mecanismos de reducción del coste del combustible, la movilización del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para compensar el incremento de costes, ayudas para paradas temporales de actividad, apoyo a las organizaciones de productores mediante almacenamiento de producto o una mayor flexibilidad en las cuotas pesqueras.