Un arrastrero gallego localiza un cadáver de un hombre entre sus aparejos mientras faena frente a Argentina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un arrastrero con pabellón español y puerto base en Vigo localizó el cadáver de un hombre entre sus aparejos mientras faenaba frente a Argentina, en aguas internacionales.

Según fuentes del sector en la zona consultadas por Europa Press, el cuerpo fue hallado en la jornada del miércoles cuando el buque procedió a izar la red y localizó el cuerpo del hombre, posiblemente de origen chino.

Por el momento, el buque sigue faenando a la pota en aguas internacionales donde se encuentra un gran número de embarcaciones, algunas de ellas gallegas, pero la mayoría son poteros chinos.

Con todo, fuentes de la Consellería do Mar consultadas por Europa Press, detallan que el barco está a la espera para realizar el trasbordo del cuerpo del hombre.