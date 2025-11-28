Autorizan la reapertura de los primeros polígonos de bateas de la ría de Vigo

Archivo - Una batea para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

VIGO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), dependiente de la Consellería do Mar, resolvió este viernes reabrir tres polígonos (B, C y D) de bateas de mejillón de la zona de Redondela.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, estos son los primeros desde el inicio del episodio por biotoxinas lipofílicas que mantenía prohibida la actividad extractiva del sector miticultor en la ría de Vigo y que permite vislumbrar su remisión.

Esta decisión está sustentada en la mejora de los resultados obtenidos por los muestreos realizados por el Intecmar.