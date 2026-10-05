Banco de Alimentos volverá a retirar los excedentes de Conxemar para evitar su desperdicio

Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos en Conxemar. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo se encargará nuevamente de retirar los excedentes de la 27ª Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, con el objetivo de evitar su desperdicio y distribuirlo entre los que más lo necesitan.

Según informa la asociación en un comunicado, será durante la última jornada de la feria, el jueves 8 por la tarde, cuando medio centenar de voluntarios se desplazarán al Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) para llevar a cabo la recuperación de estos productos.

Se trata del tercer año consecutivo que Banco de Alimentos estará presente en Conxemar, siendo la única institución autorizada para recoger el pescado y otros productos que los cientos de expositores instalados quieren donar.

"Nuestra Fundación desplegará un amplio dispositivo logístico para garantizar la conservación de cada alimento en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad a las que atiende", ha añadido.

En 2025, se recogieron unos 3.500 kilos de alimentos donados en la feria, por lo que la Fundación ha agradecido a la organización de Conxemar el permitir esta recogida.