El banco marisquero de Campelo, en Pontevedra, menos afectado por la bajada de salinidad tras las lluvias

Marta Villaverde, observando parte de la almeja recogida por los mariscadores - XUNTA DE GALICIA
SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ecosistema del banco marisquero de Campelo, situado en el entorno de la ría de Pontevedra, podría no haberse visto tan afectado por la bajada de la salinidad tras las intensas precipitaciones de los últimos meses.
A estas conclusiones han llegado los propios mariscadores que trabajan la zona y los técnicos que realizan las tareas de muestreo. A pesar de ello, la titular de Mar, Marta Villaverde, ha insistido en la necesidad de actuar "con prudencia" hasta contar con los resultados definitivos de los análisis científicos.
La conselleira se ha trasladado este miércoles a este banco marisquero y al de Combarro para supervisar el trabajo que realizan los técnicos, que ya han realizado más de la mitad de las tomas de muestra programadas.
En la jornada de este miércoles, la actividad extractiva en Campelo se ha desarrollado con topes de captura de 5 kilogramos de almeja japonesa y medio kilo de almeja fina por persona, lo que ha permitido retomar parcialmente el trabajo.