El BNG exige al Ministerio que reclame en Bruselas la prórroga de un año del acuerdo UE-Mauritania

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha presentado una iniciativa parlamentaria dirigida al ministro de Pesca, Luis Planas, para que reclame a la Comisión Europea la prórroga de un año del Acuerdo de Pesca UE-Mauritania ante la paralización de las negociaciones y su afectación al sector en Galicia.

En concreto, el diputado del Bloque ha señalado la necesidad de adoptar esta vía para "evitar que el sector pesquero tenga que marcharse del caladero mauritano y dejar de faenar".

"Las negociaciones llevan meses empantanadas y el acuerdo finaliza el 15 de noviembre. Por mucho que se alcanzara un acuerdo 'in extremis', la tramitación puede durar meses. No hay garantías de viabilidad para nuestros barcos pesqueros", ha expuesto.

De prorrogarse el convenio vigente mientras se continúa con las negociaciones, Rego ha asegurado que la flota podría seguir pescando "especies de gran interés".

"El ministro debe pasar a otro nivel. Dijo que iba a pedir a la Comisión Europea el impulso de las negociaciones. Ya vamos tarde. Debe exigir a la Comisión Europea soluciones para que nuestra flota no se quede a cielo abierto y eso pasa por prorrogar el Convenio de Pesca un año", ha remarcado.