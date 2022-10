El BNG llama a "redoblar" la presión contra el veto a la flota de fondo y exige ayudas frente a desguaces

Buques no largaron las redes ante la falta de información sobre dónde pueden pescar y el sector cree que los efectos se verán estos días

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado a "redoblar" la presión "política, social e institucional" contra la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico nororiental. Además, ha exigido al Gobierno central y al gallego medidas de apoyo al empleo y evitar que se produzca el desguace de buques.

Pontón, junto al diputado del Bloque en el Congreso Néstor Rego y la parlamentaria Rosana Pérez, se ha reunido este lunes con representantes del sector pesquero afectado por la prohibición, que entró en vigor a las 00,00 horas del pasado domingo, 9 de octubre.

Contraria a este "suma y sigue a toda una serie de recortes" que afectan a la pesca gallega, la nacionalista ha advertido de que esta "decisión lesiva" es "mucho más preocupante" al producirse en un momento "en que el sector estaba pasando por muchas dificultades", entre otras, por el Brexit.

"Los gallegos tenemos derecho a seguir pescando (...) Es el momento de redoblar la presión política, social e institucional. Bajo ninguna circunstancia podemos tirar la toalla", ha avisado.

URGE EL RECURSO

Para la líder del BNG es "inaceptable" la respuesta de la Comisión Europea, que desoye las reclamaciones del sector, y además "demuestra la fragilidad" de la decisión, que afecta de forma directa a 21 puertos y 200 buques gallegos.

Asegurando así que los pescadores gallegos son "los primeros en defender una gestión sostenible", ha reprobado que "lo que hace la Comisión Europea es caminar en una decisión en que se quiere eliminar la pesca", antes de vincularla con los intereses de lobbies de la energía.

Ana Pontón ha llamado en este contexto a generar un "gran frente" de país a modo de reacción, y ha urgido "que se formalice cuanto antes ese recurso" por parte del Gobierno central, con el que "se pidan medidas como la suspensión cautelar" de la norma.

En este sentido, ha apuntado que se trata de un recurso "que tiene un tiempo judicial largo" y lo que no es deseable, ha dicho, es que "cuando dé la razón la justicia no haya barcos que puedan ir a faenar".

RECLAMA AYUDAS

Por último, ha visto "importante que se acompañe al sector, no solo en el ámbito judicial, sino articulando ayudas para que no se destruya ni un solo puesto de trabajo y que no se permita el desguace de un solo barco".

"Tanto el Estado como la Xunta deben articular medidas que garanticen que vamos a mantener la actividad y el empleo", ha subrayado la portavoz nacional del Bloque.

Pontón, Rego y Pérez se reunieron con representantes de Arvi, Federación Nacional de Cofradías, Arpega, OPP 31 PescaGalicia y Opromar, entre otros.

"UNIÓN"

Como portavoz en la comparecencia ante los periodistas ha ejercido Basilio Otero, presidente de la federación de cofradías, quien ha apelado también a la "unión" para hacer frente a la decisión comunitaria.

"Llevamos pescando desde hace siglos y vamos a seguir pescando durante siglos", ha avisado al comisario, al que ha recordado también que el sector es "responsable" en la explotación de los recursos marinos.

Otero ha criticado que la Comisión ahora "le dio al botón y apagó todo", de modo que "no hay mapas, no hay zonas" y desde el domingo hubo barcos que no largaron las redes pese a estar en el mar por no disponer de la información suficiente para saber dónde pueden y dónde no pueden faenar.

En cualquier caso, ha descartado problemas entre buques, mientras representantes de la flota presentes en el encuentro han precisado que los efectos de la prohibición se verán "los próximos días", puesto que, por ejemplo, los barcos del pincho precisan 12 horas para saber "si hay pescado" o no. Si no lo hay, "habrá que moverse" a otras zonas en que faenan otros compañeros, han advertido.

Por otra parte, sobre la presentación del recuso, han lamentado que el Ejecutivo central "juegue con los plazos", ya que puede interponerlo hasta el próximo 17 de noviembre.

"Seguimos esperando" y "el sector tiene una incertidumbre durante mes y medio", han subrayado. "Deberían presentarlo ya porque es un aviso a navegantes", han concluido.