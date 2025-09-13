Cinco desaparecidos en Mauritania al hundirse un barco de capital gallego tras la colisión de otro buque

El 'Tafra 3' tras el choque de otro buque en Mauritania. - CEDIDA/EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de cinco personas están desparecidas en Mauritania después de que el buque factoría, 'Right Whale' de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionase con un pesquero de capital gallego-mauritano, el 'Tafra 3' con pabellón de Mauritania.

El suceso se produjo a las 20.40 horas española de este viernes frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, donde actualmente faenan otras embarcaciones de capital gallego, así como español.

A bordo del 'Tafra 3', construido en 2001, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, iban 26 personas --tres de ellas españolas-- y fueron rescatadas 21. Actualmente hay cinco personas desaparecidas, ninguna de ellas de origen español.

La colisión del buque 'Right Whale', de capital ruso, provocó una gran brecha en el costado de estribor del 'Tafra 3' --que, al parecer, estaba se encontraba en maniobra-- lo que hizo que se hundiese de una manera muy rápida.

Asimismo, en la zona se encuentran diferentes barcos de capital gallego que colaboran en la búsqueda. Por su parte, Salvamento Marítimo solicitó a sus homólogos MRCC Mauritania la actualización de operaciones de búsqueda y están a la espera de recibir información sobre el operativo.