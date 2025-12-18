Cobre San Rafael y Parquistas de Carril colaborarán ante el impacto de depredadores en la producción marisquera

Firma de un convenio entre Cobre San Rafael y Parquistas de Carril - COBRE SAN RAFAEL

A CORUÑA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cobre San Rafael y Parquistas de Carril OPP89 han renovado su convenio de colaboración hasta 2027, "reforzando la alianza entre la asociación productora y la minera que promueve la reapertura de la producción de cobre en la mina de Touro".

Este acuerdo tiene como objetivo el estudio de los factores ambientales que afectan a la producción marisquera de los bancos de Carril, "priorizando el análisis del impacto de los depredadores que inciden en el detrimento del marisqueo", señala Cobre San Rafael.

"Para aportar nuestro granito de arena para que la Ría de Arousa siga siendo la mejor ría pesquera de Europa", asevera el director xeral de la empresa minera, Fernando Riopa.

Por su parte, José Luis Villanueva, presidente de la agrupación Parquistas de Carril OPP89, ha sostenido que la situación en los bancos es "crítica" y que no la pueden afrontar "en solitario".

"Ahora, con tecnología y apoyo económico de Cobre San Rafael, contamos con herramientas avanzadas para estudiar y controlar estos depredadores".

Las campañas de control llevadas a cabo por la OPP89 con autorización de la Consellería do Mar evidencian, remarcan en un comunicado, "la preocupante proliferación de la raya látigo común no solo en los bancos de Carril sino también en toda la ría de Arousa y en otras rías gallegas".