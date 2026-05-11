La conselleira aborda con Jealsa "posibles vías de colaboración público-privada"

La conselleira do Mar, con responsables de Jealsa - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 May. (EUROPA PRESS) - La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha abordado con el director del departamento de expansión de Jealsa, Odilo Romero, "posibles vías de colaboración público-privada".

En una nota de prensa, la consellería se refiere a la "principal conservera con sede en Galicia" y valora el encuentro, que enmarca en la ronda de contactos y de escucha "activa" que la dirigente está llevando a cabo con distintos agentes vinculados al sector marítimo-pesquero y portuario.

Durante la cita, el representante de la firma dio cuenta de la evolución de la actividad de la conservera con sede en el puerto autonómico de Bodión, en Boiro, según informa la consellería.

Por su parte, "Villaverde ratificó el compromiso de la Xunta con la cadena mar industria y, en concreto, con Jealsa como paradigma de la creación de riqueza y empleo localizado en el litoral gallego", destaca la Xunta.

Portos de Galicia, recuerda, otorgó a Jealsa una prórroga extraordinaria de plazo concesional de sus instalaciones ampliándolo hasta 75 años con base en su "interés estratégico".