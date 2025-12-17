La conselleira do Mar aborda con la Policía la coordinación con Gardacostas contra actividades ilegales

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reúne con responsables de la Policía Nacional
Publicado: miércoles, 17 diciembre 2025 10:55
SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este miércoles con mandos de la Policía Nacional para reforzar la coordinación con Gardacostas --dependiente de la Xunta-- contra las actividades ilícitas en el ámbito marítimo-pesquero.

En este encuentro en Santiago se han abordado "vías para reforzar la cooperación operativa entre los distintos cuerpos con el fin de mejorar la eficacia de las actuaciones en el mar y en el litoral", explica el Gobierno gallego.

Al respecto, la conselleria remarca la colaboración entre ambos cuerpos para hacer frente a actividades ilegales que afecten tanto a la protección de los recursos marinos como a la legalidad en el ámbito marítimo.

La Consellería do Mar explica que el objetivo es velar por "un uso ordenado, sostenible y legal del mar". Por ello, apuesta por fortalecer el trabajo conjunto para la defensa del medio marino.

