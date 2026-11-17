La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España es Luis Planas, intervenir el próximo lunes en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca (Agrifish), que se celebra en Bruselas para defender la voz de las CC.AA sobre la reforma de la Política Pesquera Común (PPC).

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, Villaverde trasladó al Gobierno central la Posición común impulsada por Galicia y consensuada con todas las comunidades autónomas ante la Visión 2040 para la pesca y la acuicultura de la Comisión Europea, en la que se reclama una reforma de la PPC.

La responsable autonómica ha enviado este martes una carta al Ministerio en la que se explica los detalles del documento acordado entre las CC.AA, defendido esta misma jornada por la conselleira en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.

En este contexto, ha instado al ministro a solicitar que la Comisión Europea incluya en su programa de trabajo para 2027 una hoja de ruta que concrete el alcance y el calendario de la reforma.

Marta Villaverde ha subrayado la necesidad de revisar la obligación de desembarque para evitar que el agotamiento de la cuota de una sola especie paralice las pesquerías mixtas, así como de adaptar los límites de capacidad de los buques para facilitar la renovación de la flota sin aumentar su capacidad de captura. También ha reclamado un fondo pesquero propio, dotado de recursos suficientes para financiar estas medidas.

En relación con la propuesta de cuotas del Atlántico para 2027, la titular de Mar ha calificado de "inasumible" el recorte del 20% que propone la Comisión Europea para la merluza del sur y ha pedido al ente estatal que defienda en las negociaciones el mantenimiento del criterio aplicado este año o realice algún tipo de ajuste.

Además, ha solicitado que la cuota de besugo permita mantener la actividad de las pesquerías mixtas y que los incrementos propuestos para el rape y el jurel se trasladen íntegramente a las cuotas de la flota.

En el caso de la sardina, la responsable autonómica ha solicitado se definan con antelación el método y el calendario para establecer las capturas, de manera que el sector pueda planificar la campaña y ha coincidido con la intención del ministro de solicitar un modelo de gestión que no reduzca las capturas de una especie fundamental para la flota gallega.