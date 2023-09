El conselleiro do Mar tiene la mano a la oposición mientras lanza reproches al Gobierno por eólica marina e IVA

Villares demanda mayores cuotas de sardina y anchoa para 2024, en un debate en el que la oposición tacha de "decepcionante" su intervención



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha tendido la mano a la oposición ante retos de futuro del sector, entre los que ha citado la amenaza de la ampliación del veto a la pesca de fondo, en una intervención en la que ha lanzado diferentes reproches al Gobierno central por cuestiones como no rebajar el IVA de productos pesqueros o impulsar la eólica marina "sin contar con el sector ni con autonomías".

En una comparecencia en el pleno del Parlamento gallego, el conselleiro ha reconocido que "no son tiempos fáciles" para la pesca, por lo que ha explicado las líneas trabajo de su departamento en busca de "poner en valor" a la gente del mar para "garantizar que puedan vivir con dignidad". "Me comprometo a luchar e impedir cualquier nuevo ataque al sector", ha afirmado.

Así, mostrado su "mano tendida al diálogo y colaboración" en el Parlamento, puesto que "todas las manos son pocas para llegar a soluciones". Aboga por reforzar la cogobernanza con el sector de cara al futuro.

En esta línea, Villares ha cargado contra el veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en 87 áreas, que "se tomó sin medir las consecuencias socioeconómicas" y sin informe científicos que lo avalasen, con la posibilidad de que se amplíen. Advierte de que acabar con el arrastre puede llevarse por delante "no solo a grandes buques", sino también a "muchas embarcaciones de bajura".

En sus reproches al Ejecutivo central ha asegurado que cuenta con un "sesgo ambientalista" que "es incluso mayor que Bruselas", en lo que identifica con una "deriva" del Ministerio para la Transición Ecológica que amenaza la presencia de empresas en la costa y toma decisiones de eólica marina "sin contar con el sector".

Junto a esto, el conselleiro critica que la cadena mar-industria quede fuera ayudas del Perte agroalimentario, al tiempo que recuerda que reclaman "una y otra vez" la rebaja del IVA a pescados y conservas, pues la postura del Gobierno es "algo totalmente irracional". También pide mayor esfuerzo en materia de financiación del Ejecutivo central para guardacostas.

TAC Y CUOTAS DE 2024

De cara a la negociación de los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas de 2024, apunta al objetivo de incrementar las referidas a sardina y anchoa debido al buen estado de estas especies. Resalta que Galicia realizará un informe de impacto socioeconómico e insta al Gobierno a que haga lo mismo.

Asimismo, Villares ha explicado que se buscará no permitir recortes sin aval científico e impacto socioeconómico, con especial atención al jurel o la cigala.

Entre otras medidas de cara al futuro, Villares ha hablado del Plan da Cultura Marítima de Galicia a 2030, que contará con un centenar de medidas, así como del objetivo de ampliar el Observatorio Costeiro y poner en marcha una red de oficinas que asesoren para el nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). Igualmente, compromete "diálogo" en el conflicto abierto entre 'bateeiros' y 'percebeiros'.

En lo tocante a la descabornización de la flota, la Consellería do Mar trabaja en la elaboración de un informe junto con la Fundación MarInnLeg y Aclunaga que analizará vías de trabajo y posibilidades de los buques gallegos.

"DECEPCIONANTE"

Durante el debate, Patricia Otero (PSdeG) ha tildado de "decepcionante" la comparecencia del conselleiro, a quien ha recriminado que haya recurrido al "leitmotiv" del PP de denunciar "agravios" del Gobierno central.

Denuncia que los niveles de ejecución de la Consellería "son penosos", "para echarse las manos a la cabeza". "Veremos lo que hacen con el Fempa", ha avisado, tras unos datos "muy alarmantes" de ejecución del FEMP.

La diputada socialista también ha alertado de que el próximo 27 de septiembre se evaluarán ampliar zonas de veda al arrastre, por lo que considera "imprescindible" que todas las administraciones trabajen de la mano.

Igualmente, Otero ha afeado a la Xunta que, tras cierres al marisqueo en enero de este año, el sector "todavía no cobró". Además, critica que sigue sin resolver ayudas por la inflación debido a la invasión de Ucrania. "Cambiaron de cara, pero las artes siguen siendo las mismas", sentencia.

A renglón seguido, Rosana Pérez (BNG) lamenta que la comparecencia de Villares "acaba de confirmar que nada va a cambiar" en la Consellería do Mar, pues tan solo "reiteró lo que ya estaba explicado durante los tres años anteriores". "Esperemos que usted no acabe también siendo candidato por la provincia de Ourense", en alusión a la exconselleira Rosa Quintana.

Asegura que "lo primero que hay que cambiar" es "su actitud", pues "no cambió absolutamente en nada". La diputada nacionalista acusa al conselleiro de no reunirse con sectores "molestos", además de no contar con fuerzas que no sean el PP en sus visitas a municipios.

Rosana Pérez critica los datos de ejecución presupuestaria de este departamento, con casi 50 millones sin ejecutar de los 194 presupuestados en 2022.

También se ha referido a que la UE ataca "desde hace tiempo" al sector "sin que la Consellería haga nada". Recrimina que la Xunta no reclama que la pesca figure como prioritaria frente a los planes de eólica marina.

En cambio, Teresa Egerique (PP) ha valorado que el conselleiro "mostró humildad y ganas de trabajar ante nuevos retos". Recuerda que Rosa Quintana consiguió escaño en el Congreso, por lo que ve "frustradas" a Otero y Pérez porque "los gallegos no quisieron que estuvieran en Madrid".

Asimismo, ha censurado que el Gobierno central "da la espalda" al sector pesquero, "despreciándolo absolutamente". Pone de ejemplo el "agravio" de que no se contase con la Xunta para la reunión de los consejos de ministros de Pesca realizada en Vigo.

"VEHEMENCIA"

En su réplica, el conselleiro ha lamentado la "vehemencia" de la oposición, a la que ha pedido que la dirijan hacia las administraciones que "realmente son lesivas" para los intereses de la pesca gallega.

Aquí, Villares ha cargado contra el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, quien trata "a los pescadores como delincuentes" y sostiene que, como miembro del grupo de Los Verdes, es "socio del BNG en Europa".

Como contrarréplica, Rosana Pérez ha emplazado al conselleiro a que "no confunda vehemencia con falta de educación", a la vez que ha recordado que la presidenta de la Comisión Euopea, Ursula von der Leyen, es popular.

Finalmente, el conselleiro do Mar ha llamado a "intentar arrimar el hombro" para que "la gente del mar pueda tener un futuro más cierto".