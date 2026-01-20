El Consello Galego de Pesca aprueba las medidas para "paliar" las cuotas definidas por ministros de la UE

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presidido la reunión del Consello Galego de Pesca, celebrado este martes. - CONSELLERÍA DO MAR

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consello Galego de Pesca ha aprobado, por unanimidad, el dictamen con las propuestas con las que se buscará "paliar" el resultado del acuerdo de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas para 2026, definidos por ministros del sector de la Unión Europea.

La Consellería do Mar --cuya titular autonómica, Marta Villaverde, ha presidido la reunión celebrada este martes-- ha incidido en que el pacto dicho acuerdo a nivel europeo "perjudica de forma notable a la flota gallega".

En este sentido, el Consello Galego de Pesca ha demostrado su "profunda" preocupación por esas negociaciones, que por otra parte han matizado que "no tienen un resultado definitivo al no haberse publicado el reglamento que las aprueba". Por ello, ha insistido en que quedan pendientes 'stocks' "tan importantes como la caballa".

En cualquier caso, el departamento autonómico ha subrayado que en la reunión que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mantuvo con las comunidades autónomas y con el sector el pasado 8 de enero, se trasladó que no había una propuesta distinta a la "ya negociada" y, por ello, "se solicitaron alternativas".

Así las cosas, Mar ha informado de que el órgano consultivo que representa a todo el sector pesquero se reunió para cerrar un documento en forma de dictamen, que posteriormente será remitido por la Xunta al Ministerio. En este, se solicita un reparto de las posibilidades de pesca para este año "ajustado a la realidad actual de las pesquerías y acorde a las especies que son objeto de especial preocupación para la comunidad gallega, como son la caballa, la bacaladilla y el abadejo.

La intención, tal y como ha trasladado la Consellería, es que el Ministerio "aproveche esas propuestas de cara al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea ('Agrifish'), que se celebrará el 26 de enero en Bruselas, "para poder hacer una mejor defensa de los intereses de la flota gallega".

TOPE "DEFINITIVO" Y "FLEXIBILIDAD"

Las propuestas del Consello también van en el sentido de solicitarse un "tope definitivo que no sea tan perjudicial como la reducción negociada en diciembre". Además, se pide la admisión de una "flexibilidad interanual superior al 10%", precisamente por la "situación excepcional" de la pesquería en relación con las afectaciones socioeconómicas.

El documento también propone el establecimiento de una asignación, "en concepto de pesca fortuita", del atún rojo para los segmentos de flota gallegos del arrastre, cerco y artes menores, el incremento de la del palangre de superficie y la "mejora de los porcentajes de asignación de cuota de la sardina y del bocarte.