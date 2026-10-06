Conxemar abre su 27ª edición con nuevo récord de expositores y vieja petición, más Ifevi: "No pongamos límites"

Imagen de la apertura de Conxemar 2026. - EUROPA PRESS

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Productos del Mar Congelados de Conxemar ha inaugurado este martes su XXVII edición con un nuevo récord de expositores y una vieja reivindicación, ampliar el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) para poder seguir creciendo.

Fue el presidente de Conxemar, Eloy Alvariza, el encargado de abrir el evento, subrayando la importancia de la feria para el sector, después de superar los 30.000 visitantes el año pasado.

Este año, ha dicho, ha alcanzado un nuevo récord, al contabilizar 836 empresas expositoras y esperando incrementar el número de visitantes. Alvariza ha destacado que esto "no son solo cifras", ya que son compañías, compradores que vienen a Vigo a hacer negocio y "nuevas oportunidades".

Por ello, es necesario "seguir creciendo y avanzar" y no "poner límites", insistiendo en la importancia de ampliar y mejorar el Ifevi para poder seguir acogiendo esta feria. "No son metros cuadrados, son oportunidades que no podemos permitirnos perder", ha insistido.

Después de que el secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) de la FAO, Miguel Bernal, pusiese en valor el evento y el sector, cogió la palabra el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, que ha destacado el apoyo de su empresa a la feria y al sector, mostrando su orgullo y agradeciendo a los cerca de 300.000 clientes que tiene el banco en la ciudad, con un volumen de negocio de 12.400 millones, ha dicho.

Tras él, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha apostillado que Conxemar es "mucho más que una feria", ya que es un lugar de negocio y de presentación de nuevas ideas, "donde se comparten conocimientos y se generan oportunidades". "En definitiva, es el reflejo de la industria española moderna, innovadora y abierta al mundo", ha añadido.

Ella ha hablado de la importancia de apoyar al sector, por lo que España pedirá en Europa apoyo financiero adecuado dentro de la política pesquera común, centrándose en dos cuestiones "esenciales": relevo generacional y renovación de la flota.

AMPLIACIÓN DEL IFEVI

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha asegurado que Conxemar es "la crónica de un éxito anunciado", agradeciendo el trabajo de todos aquellos que permiten que se haga realidad.

Él ha indicado que se resolverá "inmediatamente" la necesidad de la ampliación del Ifevi. "Se va a resolver inmediatamente", ha insistido en su intervención, haciendo que el público iniciase un gran aplauso.

En la misma línea ha hablado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha sido el encargado de cerrar el acto. El líder gallego ha dicho que su Ejecutivo "remará siempre a favor" y intentará "con todas sus fuerzas" llegar a un acuerdo con el resto de administraciones para cumplir con las peticiones de Conxemar sobre el recinto ferial.

Alfonso Rueda ha insistido en la importancia de Conxemar, una feria "global" que reúne a toda la cadena de valor y un "escaparate" del sector donde se generan no solo relaciones comerciales, sino también humanas.

El presidente gallego ha puesto el foco en el peso del sector para Galicia, siendo los gallegos los "primeros interesados" en hacer las cosas bien, refiriéndose a la conservación de los recursos naturales. Por ello, ha pedido a Europa "condiciones de igualdad" y que entienda que en la Comunidad "se hacen las cosas especialmente bien".

"La Xunta remará siempre a favor de nuestros productos", ha reiterado, hablando también de los cambios en la alimentación y lo "inteligente" que es el sector para acompañarlos y proponer nuevos productos a los clientes.

A partir de ahí, la feria Conxemar ha arrancado con un paseo de autoridades por los distintos stands, con tres días por delante de evento, hasta el cierre del próximo jueves.