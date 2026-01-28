Conxemar abre su aula educativa para acercar el mundo del mar a escolares de entre 7 y 11 años

Imagen de la presentación de Conxemar Lab. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar) ha inaugurado este miércoles Conxemar Lab, un aula educativa e interactiva concebida para acercar el mundo del mar y sus productos a niños y niñas de entre 7 y 11 años.

Tal como ha indicado la entidad, el objetivo es fomentar hábitos de alimentación saludable y que los más pequeños conozcan el sector desde una perspectiva "innovadora, didáctica y experiencial".

A la presentación de esta iniciativa, llevada a cabo este miércoles en la sede de la asociación, han acudido, entre otros, el presidente de Conxemar, Eloy García, así como la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y la presidenta del PP de Vigo y la delegada de la Xunta en la ciudad, Luisa Sánchez y Ana Ortiz, respectivamente.

"A través de un recorrido experiencial y adaptado al público infantil, los escolares pueden explorar de forma directa la cadena de valor de productos del mar, desde la pesca a la comercialización, pasando por la acuicultura y la transformación de los productos del mar", han indicado desde la asociación.

En concreto, García ha puesto en valor la importancia de que los escolares conozcan el sector del mar y divulguen la importancia de una buena alimentación basada en proteína marina.

CLASES

Conxemar Lab ha sido diseñado para funcionar de forma continuada a lo largo del curso escolar, acogiendo a cerca de 180 clases y más de 5.000 niños al año.

El responsable de Conxemar ha subrayado que el aula está totalmente ocupada hasta final de curso y ya hay lista de espera de colegios interesados en acudir.

Por su parte, Villaverde ha destacado esta iniciativa "fresca, divertida y pionera", con la que la Xunta colabora con una ayuda que supera los 10.000 euros.

"Este proyecto es un ejemplo de cómo a través de una iniciativa divertida y fresca somos capaces de llegar a esas generaciones más jóvenes y enseñarles nuestra biodiversidad y la cadena de valor del pescado", ha añadido.