Decomisan 11 kilos de truchas ilegales en un restaurante en Silleda

Truchas interceptadas. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes ambientales de la Unidad de investigación de conservación de la naturaleza (UICON), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, localizaron 11 kilos de truchas ilegales en un restaurante en Silleda.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, la intervención se produjo en la pasada semana en un restaurante del municipio pontevedrés que ofrecía las truchas para consumo de sus clientes, a pesar de que la comercialización de este pescado está terminantemente prohibida. Los agentes decomisaron todos los ejemplares, que posteriormente fueron entregados a un centro benéfico.

La actuación se enmarca en el plan operativo anual de la UICON, una nueva brigada móvil integrada por ocho agentes con una alta capacitación técnica que puso en marcha la Xunta este año para abordar materias que, por su complejidad y carga de trabajo, requieren de especial dedicación, conocimientos específicos y habilidades y competencias particulares, así como de una coordinación y estrategia única en todo el territorio gallego.

La ley 2/2021 de pesca continental de Galicia prohíbe el comercio de cualquier pescado procedente de pesca recreativa o deportiva, además de calificar esta infracción como muy grave, estableciendo sanciones con cuantías que oscilan de los 25.001 a los 150.000 euros.

Hace falta subrayar, además, que este tipo de actividades ilícitas producen una grande afición sobre las poblaciones de trucha común presentes en los ríos gallegos, ya que se trata de una especie que forma parte del patrimonio natural de la Comunidad.