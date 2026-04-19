Decomisan 40 kilos de pulpo y 11 kilos de centollo en las rías de Vigo y Arousa

Archivo - Agente de la Unidad Operativa del Servizo de Gardacostas de Ferrol - GARDACOSTAS DE GALICIA-CONSELLERÍA DO MAR

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia ha decomisado 40 kilos de pulpo y 11 de centollo en las rías de Vigo y Arousa.

Según ha informado Gardacostas a través de su perfil oficial de la red social 'X', durante este fin de semana también abrieron 11 actas de infracción.

En total, decomisaron más de 300 aparejos como cacharros y nasas, 600 metros de cabo, 40 kilos de pulpo y 11 kilos de centollo. "La lucha contra el furtivismo no para en fin de semana", recaló Gardacostas en su mensaje.