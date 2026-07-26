Decomisan más de 112 kilos de percebe extraídos de forma ilegal en la costa de A Coruña

Archivo - Percebe decomisado en un operativo realizado en verano de 2025, en una imagen de archivo. - XUNTA - Archivo

A CORUÑA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 dispositivos contra la extracción ilegal de recursos marinos en la costa de la ciudad de A Coruña, realizados entre el 14 y 17 de julio, se han saldado con el decomiso de 112,3 kilos de percebe capturado de forma ilícita y la tramitación de 48 denuncias por infracción a la ley autonómica. Además, han sido identificadas un total de 53 personas.

La Consellería de Presidencia ha informado este domingo del balance final de estos operativos, que han sido llevados a cabo por agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) y efectivos del servicio de Gardacostas de Galicia, en colaboración con la cofradía de A Coruña. También han participado agentes de la sede provincial de la UPA.

De igual modo, aparte del decomiso de un centenar de kilos de percebe, los dispositivos han supuesto la intervención de diverso material, como placas de poliespán y equipamiento de buceo profesional. El marisco decomisado fue donado a un centro benéfico de A Coruña después del análisis sanitario.

En el marco de las actuaciones desarrolladas, la Cofradía de Pescadores de A Coruña localizó inicialmente a dos individuos que realizaban extracción furtiva equipados con trajes y material de buceo profesional. Ello "les facilitaba el acceso a zonas de difícil alcance y la obtención de ejemplares de mayor tamaño", ha detallado la Xunta, que ha resumido sus consecuencias en "el expolio del medio natural" y "competencia desleal".

Otro de los operativos requirió presencia policial a bordo de una embarcación para apoyar a los efectivos de Gardacostas, debido a la "actitud hostil" mostrada por varios furtivos que se negaban a identificarse en una zona insular de acceso complejo.

Estas actuaciones se enmarcan en el refuerzo realizado por la UPA, en colaboración con la Consellería del Mar y con las cofradías de pescadores, en el campo de la lucha contra el furtivismo y en la protección de los recursos marinos afectados.