Denunciados en Vigo dos buzos por pescar pulpo de peso inferior al permitido y un 'furtivo' por extraer bivalbos

Un mariscador 'furtivo' extrayendo ilegalmente bivalbos en una playa del barrio de Teis, en Vigo. - POLICÍA LOCAL DE VIGO

VIGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vigo ha denunciado en los últimos días a tres personas por irregularidades en la captura de pulpo y extracción de bivalbos, en el marco de las actuaciones de inspección y control que realiza periódicamente la Unidad Fénix de drones.

Así, el pasado 20 de septiembre por la mañana, los agentes detectaron en la playa de A Buraca, cerca de Cabo Estai, la presencia de dos buzos capturando pulpo. Los policías los interceptaron e identificaron como D. R. L. C, de Vigo y 39 años de edad, y P.C.R., también de Vigo, de 35 años.

Inspeccionada su documentación, comprobaron que ambos tienen licencia de pesca y actividad subacuática y marítima de recreo submarina, en vigor. Sin embargo, al comprobar el peso de los pulpos capturados, resultó ser inferior al permitido, por lo que las capturas fueron intervenidas y enviadas a un comedor social.

Por otra, el pasado 21 de septiembre, la Policía Local sorprendió en la playa de Ríos de Fóra, en la antigua ETEA en Teis, a un hombre de 61 años de edad, J.M.C.C., cuando estaba extrayendo bivalbos en el arenal.

Así, durante uno de los vuelos de los drones, se detectó la presencia de un varón que portaba un bañador de color azul, realizando movimientos sospechosos y anormales, incompatibles con las actividades bañista.

Concretamente, removía de manera constante la arena en una zona donde el agua cubría el arenal e introducía diversos objetos en los bolsillos de su bañador, mientras permanecía dentro del agua, maniobra que realizaba con evidente intención de pasar desapercibido ante el resto de usuarios de la playa. Luego salía del agua y de forma disimulada ocultaba las capturas.

Los agentes lo abordaron e identificaron, y encontraron el marisco que había extraído ilegalmente, casi 6 kilos. Los bivalbos fueron devueltos al mar.