Detenido un furtivo por atentado a la autoridad en un operativo en A Coruña y Ferrol

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Nov. (EUROPA PRESS) - Un furtivo ha sido detenido por atentado a la autoridad en un operativo de la policía autonómica y Gardacostas en A Coruña y Ferrol.

En esta operación, en colaboración con la Cofradía de Pescadores de A Coruña, se decomisaron 77,9 kilos de almeja, así como diverso material utilizado para la prácticas furtivas.

En la intervención, realizada entre el 3 y el 7 de noviembre, los agentes consiguieron identificar a nueve personas y tramitaron ocho actas de sanción, siete de ellas por infringir la ley de pesca de Galicia y otra por infracción a la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Además, se procedió a la detención de una persona por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad.

A este operativo se suman otros dos conjuntos desarrollado por la policía autonómica y Gardacostas entre el 6 y el 10 de noviembre en la ría de Arousa, en colaboración con el servicio marítimo de la Guardia Civil, que permitió el decomiso de 340 kilos de centollo y la incautación de 4.450 metros de redes.