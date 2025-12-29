Feicopesca denuncia a sindicatos por "bloquear" la negociación del convenio estatal de conservas de pescado

VIGO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Industrias de Transformación y Comercializadores de Productos de la Pesca y de la Acuicultura (Feicopesca) ha denunciado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) a las centrales sindicales UGT-Fica, CC.OO. Industria y CIG por el "bloqueo" de la negociación del convenio estatal de conservas, semiconservas y salazones de pescado y marisco.

En un comunicado, la organización, formada por diversos organismos como Anfaco-Cytma, Consesa o Norpesco, ha indicado que el SIMA ha admitido a trámite su reclamación, en la que apunta a la "existencia de causas que vulneran la buena fe negociadora" por parte de los sindicados, que se negaron a presentar propuestas de acercamiento y cancelaron la reunión convocada el 18 de diciembre "sin aceptar fechas alternativas".

Según añade Feicopesca, ahora SIMA obligará a los sindicatos a someterse a una mediación y a establecer posiciones de acuerdo, "tras haber entregado Feicopesca incrementos salariales del 7% en 2026 respecto a tablas actuales para el personal más numeroso del convenio, las oficiales de fabricación, y casi 500 euros en atrasos".

"La industria conservera y transformadora de pescados y mariscos inició la negociación con la firme convicción en el diálogo, convencida de que es el único modo de encontrar acuerdos, sin estrategias, más que las posibilidades del propio sector en términos de productividad y competitividad global. Hablamos de un convenio que tiene un gran contenido social, con cláusulas al IPC reales con pago de atrasos, un número bajo de horas de trabajo anual pactadas, y de un sector que es capaz de ofrecer trabajo a personas durante más de 40 años en la misma empresa", ha reivindicado Roberto Alonso, representante de la entidad.

Alonso ha mostrado su "sorpresa" ante la actitud y las decisiones tomadas por los sindicatos en la mesa negociadora, "que parecen forzar el conflicto sin mayor fin que la visibilidad mediática".

"Se niegan a presentar propuestas de acercamiento para cerrar un acuerdo. Hemos trabajado conjuntamente estos años en revisar y actualidad todo el contenido de clasificación y siempre dejando muy claro que el diálogo será la única vía de mejora", ha apuntado.

Pese a ello, denuncia Feicopesca, las organizaciones sindicales optaron por abandonar la mesa de negociación "sin mayores explicaciones, incumpliendo el principio de buena fe negociadora y bloqueando la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ya incrementaría notablemente los salarios y condiciones del personal del sector".

"En contrapartida, lanzaron comunicados llamando a la movilización, siendo la constatación de una estrategia de obstrucción táctica que se fundamenta en posiciones inamovibles y maximalistas", han sentenciado, mostrando la patronal su "plena voluntad negociadora" y confiando en que el proceso de mediación ante el SIMA permita reconducir la situación.