Galicia exporta su experiencia en el ámbito pesquero con un proyecto de cooperación en Honduras

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Galicia exporta su experiencia en el ámbito pesquero con el desarrollo de un proyecto de cooperación en Honduras a través del Centro Tecnolóxico do Mar.

La iniciativa tiene como objetivo la mejora de la sostenibilidad de la actividad marisquera como fuente de ingresos para grupos de mujeres en los municipios de Amapala, Alianza, San Lorenzo y Marcovia, al sur de Honduras.

En el marco de esta colaboración, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, ha recibido a una delegación hondureña liderada por representantes de la Dirección Xeral de Pesca de Honduras.

En el encuentro, la responsable autonómica puso en valor el hecho de que la comunidad exporte y comparta su experiencia en el ámbito de la gestión pesquera. También resaltó el trabajo realizado por el Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar), dependiente de la Consellería do Mar y que participa en esta iniciativa a nivel técnico.

Lo hace con la finalidad de establecer procesos de generación y gestión de conocimiento para la recuperación y la sostenibilidad del recurso marisquero en el Golfo de Fonseca, así como el fortalecmiento de capacidades de los titulares de obligación con competencias en el sector marisquero.