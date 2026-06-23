Galicia pide al Gobierno reconocer la almeja japónica como especie de producción natural de rías gallegas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado este martes solicitar al Gobierno central que reconozca la almeja japónica como especie de producción natural de las rías gallegas.

"No solo blindará jurídicamente la actividad de un sector tradicional para Galicia, sino que garantizará la sostenibilidad socioeconómica y ambiental de nuestro litoral de cara a las próximas décadas", ha señalado la diputada popular Nazareth Cendán ante la comisión de pesca del Parlamento.

Tal y como ha destacado la diputada, exigir su reconocimiento legal como especie que se produce anualmente en Galicia es "un acto de coherencia científica, justicia económica y realismo normativo ante una presencia consolidada desde hace casi medio siglo".

Sobre esto, ha explicado que la almeja japónica representa, en muchas cofradías gallegas, entre el 60% y el 80% del total de las capturas de bivalvos y de los ingresos de las mariscadoras.

Más detalladamente, ha apuntado que la almeja japónica se trata de una población superviviente, autosuficiente y estable, que "no actúa como una especie invasora, sino como un elemento más de la biodiversidad de las rías".

"Sostener que este recurso no se reproduce de forma natural en las rías gallegas supondría que el Gobierno central ignora la evidencia científica y la realidad productiva del sector", ha señalado.

En este punto, ha lamentado la actual ambigüedad legal sobre su estatus y que el Ejecutivo central mantenga una consideración administrativa que genera "inseguridad jurídica, introduce cargas administrativas adicionales que dificultan la planificación, la repoblación y la gestión eficiente de los bancos, y limita el acceso la determinadas líneas del Fempa".

UN RECORTE "INJUSTO" PARA GALICIA

"El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a castigar a Galicia, a nuestros marineros y a la principal potencia pesquera de Europa", ha lamentado Paula Mouzo, al denunciar el recorte del 7% de la cuota de la sardina para 2026; cuando, según ha expuesto, la flota gallega "agota su cuota en tiempo récord porque hay demanda, mercado y capacidad productiva", frente a otras zonas, como Andalucía, en las que sobran toneladas que "ni siquiera utilizan".

"Los barcos gallegos se ven obligados a comprar cuota pagando entre 90 céntimos y un euro por kilogramo de sardina", ha remarcado.

La iniciativa popular ha sido aprobada por unanimidad y en ella se aboga porque el Ejecutivo central modifique el reparto de la sardina, incrementando la cuota del Cantábrico Noroeste, en función del uso real y de la capacidad de captura.

También piden que se acabe con el mercado de compraventa de cuotas y crear un mecanismo "público, gratuito y transparente" que redistribuya los sobrantes no utilizados. "Galicia no puede seguir pagando las consecuencias de un ministerio ausente y de una política pesquería hecha de espaldas a la realidad", ha defendido la diputada popular.

Por último, ha tachado de "inadmisible" que Portugal haya asignado el 66,5% de la cuota de capturas de la sardina frente al 33,5% de España, "cuando duplicamos el número de barcos con 260 cerqueros" con respecto a los 130 del país vecino. De ahí que la diputada popular reclamara que este criterio también se incluya a la hora de decidir el reparto, "además de valorar quien agota la cuota y quien negocia con ella porque le sobra".