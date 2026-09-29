Galicia, "preocupada" por recortes de cuotas de caballa y bacaladilla para 2027

Archivo - Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha explicado que están "preocupados" por la información que ha avanzado este martes el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, sobre una previsión de recortes de cuotas de caballa y bacaladilla para 2027, especies de interés para la flota gallega.

Así lo ha expuesto en declaraciones en Bruselas, en donde la conselleira participa en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en representación de las comunidades pesqueras en la delegación española junto al ministro de Pesca, Luis Planas.

No obstante, el informe completo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) se conocerá este miércoles, 30 de septiembre, en el que el organismo científico dará a conocer sus recomendaciones por especies. "Por lo que adelantó (Kadis), estamos preocupados por la caballa y por la bacaladilla", afirma.

Y es que la conselleira recuerda que "el año pasado estas especies sufrieron recortes importantes, recortes que penalizaron muchísimo" a la flota gallega.

Así, Villaverde espera que "para salvaguardar la operatividad" de la frota "se tengan en cuenta no solamente el dictamen científico, sino también los datos socioeconómicos". También pide que se llegue a acuerdos con Reino Unido, Noruega e Irlanda, "y que se consiga que esos Estados respeten las recomendaciones" y el resto de acuerdo.

TRASLADA PREOCUPACIÓN POR MAURITANIA

Por otra parte, la conselleira explica que ha aprovechado la reunión para hablar previamente con el comisario de Pesca, a quien le ha trasladado "la preocupación" por la falta de renovación del acuerdo pesquero con Mauritania, el cual expira el 15 de noviembre.

Villaverde advierte que ese acuerdo "vital para empresas armadoras de capital gallego" y para barcos gallegos.

MODIFICACIÓN DEL FEMPA

Otro tema abordado ha sido la modificación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). La conselleira valora que se apueste por una simplificación y una flexibilización de normas de acceso a fondos por parte de los pescadores.

"Lo que pasa es que llega tarde, cuando ya pasamos más de la mitad del ecuador del fondo y cuando ya tenemos la mayor parte de los fondos comprometidos", lamenta. Por lo que cuando se formalice esa posible modificación y se ejecute "va a ser cuando acabe el fondo".

Asimismo, está pendiente de tratar el nuevo marco financiero plurianual y el nuevo reglamento para los fondos para pesca. "Aquí para nosotros es de vital importancia que se defienda la renovación de la flota, que se permita que los buques de más de 24 metros puedan recibir ayudas y también que se abogue por la transición energética y por los relevos generacionales", relata.