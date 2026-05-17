Gardacostas de Galicia incauta más de 5.260 kilos en lo que va de año: Pulpo y erizo copan las intervenciones

Gardacostas decomisa 430 cacharros ilegales para la pesca del pulpo en la costa de A Guarda (Pontevedra), a 3 de mayo de 2026. - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Servizo de Gardacostas de Galicia ha incautado 5.269 kilos de bivalvos, cefalopodos, crustaceos y equinodermos en lo que va de año. De ellos, destacan fundamentalmente las cantidades intervenidas de pulpo y erizo.

El jefe del servicio de Protección dos Recursos, Alfonso Pérez, en una entrevista en Europa Press, destacó que las cifras totales de intervención "son muy similares" a los del semestre de 2025.

"No se ven grandes cambios en las tendencias. Sí podemos observar que hay algunas especies que hace años no tenían un valor comercial o no se explotaban comercialmente tanto y ahora sí que adquirieron cierto valor, como es el erizo", apuntó.

Según datos de Gardacostas de Galicia consultados por Europa Press, desde enero a mayo, intervinieron un total de 2.093 kilos de pulpo y 1.333 kilos de erizo.

De esta forma, las incautaciones de erizo se concentran principalmente entre marzo y abril, cuando registraron 262 y 909 kilos, respectivamente.

Las cifras de incautación de pulpo también aumentaron al "ser una especie codiciada". Así, el mes con mayor intervención de kilos es en mayo con 580 hasta el momento.

En el mismo período del año anterior Gardacostas de Galicia incautó unos 2.300 kilos de pulpo y sobre unos 700 kilos de erizo, aproximadamente.

Cabe recordar que, actualmente, el pulpo se encuentra en veda biológica desde las 23.59 horas del pasado 1 de mayo hasta las 05.00 horas del 1 de julio.

En cuanto a los bivalvos alcanzaron un total de 785 kilos. La especie más intervenida fue la mejilla, con 538 kilos, de los cuales 525 corresponden al mes de mayo y fueron incautados el día 6 en el entorno de la isla de Onza, al sur de Ons, en el Parque Nacional Illas Atlánticas de Galicia. Una zona donde está prohibida la extracción.

También destacan las actuaciones sobre almeja rubia, con 53 kilos; almeja japónica, con 50; vieira, con 57; almeja babosa con 24 kilos; así como, almeja fina con 10 kilos, entre otras.

Por su parte, en crustáceos se registraron 865 kilos decomisados. El centollo concentra la mayor parte, con 615 kilos intervenidos, seguida de la nécora, con 105 kilos; del lumbrigante, con 68; de la nécora con 55; del percebe, con 10; y del camarón, con siete kilos.

Las artes que normalmente incautan son los denominados de enmalle como miños, trasmallos y rascos. Con todo, detectaron un aumento de los denominados cacharros (3.046 en lo que va de año), un arte de pesca permitido en Portugal, pero que en Galicia está prohibido.