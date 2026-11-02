El IEO mejora los sistemas de predicción de episodios de microalgas que provocan mareas rojas en las rías

Archivo - Arena en la Playa de Lourido, a 3 de marzo de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). Los temporales que han dejado intensas lluvias en los meses de enero y febrero en Galicia han provocado que la salinidad de las rías disminuya afectando a bival - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

VIGO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral desarrollada en el Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) se centra en el cultivo de dinoflagelados del género 'Dinophysis', responsables de los episodios tóxicos diarreicos que producen la mayor parte de los cierres por mareas rojas en las rías gallegas, de modo que aporta metodologías útiles de cara a la prevención y mejor comprensión de sus proliferaciones.

Según informa el IEO en un comunicado este lunes, se han estudiado distintos aspectos de la biología de estas microalgas tóxicas, que incluyen desde su cultivo en laboratorio hasta la investigación sobre los factores ambientales que condicionan su desarrollo en el medio natural.

Así, la investigación ha permitido optimizar las técnicas de cultivo de 'Dinophysis acuminata' y 'D. acuta', dos de las especies tóxicas más relevantes de las costas gallegas, así como de su presa, el ciliado 'Mesodinium rubrum'.

"Disponer de cultivos más estables permite estudiar mejor su fisiología, su capacidad de producir toxinas y los factores que favorecen la aparición de proliferaciones nocivas", señala la investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y autora de la tesis, Pilar Rial.

Además, la investigación analiza el comportamiento en el laboratorio de distintas especies de 'Dinophysis' frente a cambios bruscos de temperatura y salinidad, para lo que usa rangos similares a los que ocurren en las rías gallegas. Los resultados muestran que cada especie presenta tolerancias y preferencias ambientales diferentes, lo que ayuda a explicar sus patrones de distribución y proliferación en la naturaleza.

Estos avances proporcionan información para mejorar la comprensión y capacidad de predicción de las floraciones tóxicas, de sus efectos sobre los ecosistemas marinos y los recursos de interés comercial, contribuyendo al conocimiento necesario para el desarrollo de herramientas que ayuden a minimizar su impacto.

La tesis titulada 'Optimización do cultivo e caracterización molecular de dinoflaxelados mixótrofos do xénero Dinophysis' ha sido realizada en el Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y dirigida por el doctor Francisco Rodríguez Hernández. La tesis se ha realizado en el Programa de Doctorado en Ciencia, Tecnología y Gestión y fue defendida en la Universidade de Vigo el 24 de septiembre de 2026.