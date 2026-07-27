Intervenidos 165kg de pescado y 16 de marisco ilegal en el puerto de Bueu (Pontevedra)

Productos de mar intervenidos - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Pontevedra ha decomisado un total de 165 kilogramos de pescado y 16 kilogramos de marisco ilegal en el muelle de Bueu.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, las intervenciones se engloban dentro de los servicios de prevención y control de las actividades pesqueras y marisqueras ilegales en la provincia.

En este contexto, la principal actuación tuvo lugar el pasado lunes, 20 de julio, cuando los agentes interceptaron una furgoneta isotérmica en la zona de embarque hacia las Islas Ons. El conductor, un vecino de Vigo de 35 años, se disponía a descargar cajas de porexpán con mercancía que carecía del etiquetado obligatorio y documentación que amparase su lícita adquisición.

Según, ha relatado la Benemérita, gran parte del producto se encontraba en bolsas de plástico ordinarias sin cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias mínimas. El pescado fue pesado e inmovilizado en las cámaras frigoríficas de la lonja de Bueu, siendo 105 kg de pez gallo, 35 kg de rape, 13 kg de besugo y 12 kg de langosta.

Estos hechos fueron comunicados al Servizo de Control de Riscos Ambientais de la Xunta, tramitándose la correspondiente denuncia ante la Consellería do Mar.

Anteriormente, el 6 de julio, también en el puerto de Bueu, los agentes sorprendieron al marinero de una embarcación de pequeño calado, de 51 años y vecino del municipio, descargando bolsas directamente en un vehículo y dirigiéndose a un restaurante de la zona.

Al inspeccionarlas, los agentes descubrieron que contenían 2 bogavantes (2,35 kg), nécoras (1,65 kilos) y 12 kg de centollas, actualmente en época de veda y con varios ejemplares ovados.

Por ello, el infractor fue denunciado por infringir la normativa autonómica de pesca y marisqueo al comercializar capturas prohibidas y saltarse los canales legales de subasta en lonja.