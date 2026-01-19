Mar aborda con Abanca vías de colaboración para reforzar el apoyo al sector pesquero

Imagen del encuentro con Abanca. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha analizado este lunes con representantes de Abanca distintas vías de colaboración que permitan reforzar el apoyo al sector marítimo-pesquero gallego, considerado "estratégico" para la economía y el empleo de la Comunidad.

Tal como ha informado la Xunta en un comunicado, en el encuentro también han participado los directores xerais de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y de Desenvolvemento Pesqueiro, Isaac Rosón y Ángeles V. Suárez, respectivamente.

Durante el mismo se ha examinado la situación actual del sector, marcada por los retos de sostenibilidad y modernización de la flota, entre otros aspectos.

En este contexto, es "necesaria" la colaboración público-privada para garantizar el futuro del sector, ha reivindicado el Gobierno gallego, recordando que la entidad bancaria cuenta con una línea de negocio específica y especializada en el ámbito del mar.