Mar ampliará las ayudas a empresas pesqueras por la subida de precios en caso de ser necesario

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Antonio Basanta, ha informado que las ayudas a empresas pesqueras para compensar el incremento de precios a raíz de la invasión rusa de Ucrania, dotada con unos 7,5 millones de euros, serán ampliadas en caso de ser necesario --sin nuevo plazo de apertura de solicitudes--.

En la Comisión de Pesca, la diputa popular Teresa Egerique ha valorado que la Xunta "tomó en serio" estas ayudas, al tiempo que reprocha que otras administraciones "no reaccionan del mismo modo que el Gobierno gallego", del que destaca su "eficacia" y la "importancia" que da a estas cuestiones.

En respuesta, Basanta ha recordado que estas ayudas --cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca--, que son de concurrencia no competitiva, buscan compensar a las empresas comercialización y transformación el gasto adicional que tuvieron que asumir entre marzo y diciembre de 2022 ante el encarecimiento de energía, envases y productos como harina o aceites.

La cuantía máxima de la ayuda podrá ser de hasta el 100% del gasto subvencionable para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y de hasta el 80% en las de mayor tamaño, con un tope máximo de 300.000 euros por beneficiario con independencia del número de establecimientos de los que disponga.

Los costes subvencionables deben estar "relacionados al 100%" con la actividad propia de la empresa en el ámbito de la transformación o comercialización de los productos del mar y se atenderá al consumo medio efectivo realizado en ejercicios anteriores.

El plazo de solicitud de estas ayudas se abrió el pasado 25 de agosto con un mes para poder presentarlas. Hasta el momento hay "un buen número de solicitudes registradas", asegura Basanta.

Al respecto, el alto cargo de la Xunta ha criticado que el Gobierno central dejase "fuera" a la cadena mar-industria fuera de estas ayudas. Si bien entiende que "haya gente que piensa que no se debe acudir en auxilio del caballo ganador", defiende la necesidad de que "no se discrimine" a esta rama de actividad pesquera para que la "otra parte funciones". "No vamos a dejarlos abandonados", garantiza.