Mar comenzará a firmar "en breve" convenios con cofradías para el pago de 700 euros a mariscadores por trabajos

1075771.1.260.149.20260407201148 La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en reunión con cofradías de A Coruña - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha avanzado que se comenzará a firmar "en breve" los primeros convenios con cofradías para compensar a mariscadores --con el pago de hasta 700 euros al mes-- por los trabajos de regeneración realizados en bancos productivos a raíz de la elevada mortandad del marisco debido al tren de borrascas de comienzo de año.

En declaraciones a los medios tras mantener una reunión "fructífera" --celebrada en Milladoiro, Ames (A Coruña)-- con cofradías con marisqueo a pie de la provincia de A Coruña, la conselleira señala que ya hay algún plan específico "casi listo", por lo que entre este mes y el de mayo se rubricarán esos convenios bilatelares.

La Xunta ha activado un plan de choque para inyectar al sector del mar cerca de 23 millones de euros este año, entre lo que destacan los 19,2 millones de euros para las cofradías. La previsión del Gobierno gallego es que se beneficiarán unos 2.200 mariscadores de 25 cofradías en la comunidad con elevada mortandad de marisco.

Vuelve a recordar que, aunque los convenios aún se vayan a sellar ahora, las compensaciones tienen carácter retroactivo por las tareas realizadas de recuperación y limpieza tras las lluvias desde mediados de febrero.

RECLAMA LA BONIFICACIÓN DE CUOTAS

Así, la conselleira ha atendido las principales dudas de los mariscadores en relación, así como "imprecisiones" que les llegaban por "el boca a boca". Los trabajos a realizar, el cese de actividad y el pago de cuotas a la Seguridad Social han sido algunas de las cuestiones abordadas.

Villaverde remarca que las dudas han sido "más o menos las mismas" que las que les trasladaron en la reunión con entidades de Pontevedra recientemente, en lo que enmarca como un trabajo de "diálogo constante".

Sobre este extremo, recuerda que la Xunta ya ha trasladado al Gobierno central la necesidad de que el Instituto Social de la Marina (ISM) bonifique a mariscadores el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

Advierte de que el Consejo de Ministros acordó el 10 de febrero declarar a Galicia como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil sin que se haya traducido en ayudas extraordinarias para el sector.