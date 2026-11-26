III Foro de Acuicultura y Buceo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, defiende la necesidad de avanzar hacia la unificación de los criterios que regulan el ejercicio del buceo profesional en el conjunto del Estado para dotar de mayor seguridad jurídica la actividad y la protección de los trabajadores.

Así lo ha señalado durante la inauguración del III Foro de Acuicultura y Buceo, organizado por el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), que reúne en A Illa de Arousa a estudiantes, docentes, expertos y representantes del sector de distintas comunidades.

La titular de Mar señala la importancia de contar con un marco normativo común que permita superar las diferencias existentes entre territorios en lo relativo a los requisitos formativos y al reconocimiento de las titulaciones profesionales, con una regulación alineada con los estándares europeos.

Villaverde remarca también las oportunidades laborales que ofrece esta profesión en ámbitos como las energías renovables marinas o la ingeniería hidráulica, en los que la cualificación de los trabajadores conforme a los estándares internacionales resulta determinante para acceder al mercado laboral.

La jornada, estructurada en dos bloques temáticos dedicados a la acuicultura y al buceo profesional, sirve como punto de encuentro entre los centros de enseñanza y el tejido productivo para intercambiar experiencias.

Durante su intervención, la conselleira destacó la importancia de "acompasar los contenidos de la formación profesional a la evolución de la industria acuícola", especialmente en un contexto marcado por la digitalización de los procesos productivos, la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de dar respuesta a los desafíos derivados del cambio climático.