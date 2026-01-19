Mar destaca una ejecución del fondo europeo de pesca superior al objetivo de 2025, con casi 65 millones

Un pesquero amarra durante la protesta de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Burela, Lugo, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga a los barc - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destaca que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) alcanzó al cierre del ejercicio 2025 un nivel de ejecución del 105% respecto al objetivo fijado para ese año, con un volumen de gasto certificado próximo a los 65 millones de euros.

"Este resultado permite a Galicia cumplir con la regla n+3, garantizando la correcta utilización de los fondos comunitarios dentro de los plazos establecidos por la normativa europea. Desde la aprobación de los criterios de selección de este fondo, en junio de 2024, la comunidad lleva ejecutados alrededor de 74 millones de euros, lo que supone el 21,5 % del total asignado, en un marco financiero que mantendrá su ejecución hasta el año 2029", explica el Gobierno.

El informe presentado al Consello de la Xunta subraya que Galicia "es la comunidad autónoma más beneficiada por el Fempa en España", con una asignación global que supera los 366 millones de euros, lo que representa el 32,7% del total del fondo distribuido en el conjunto del Estado.

Este fondo comunitario permitió financiar un amplio número de proyectos vinculados a la modernización de la flota, a la mejora de la seguridad y eficiencia de los buques, al impulso de la industria mar-industria, al fomento de consumo de productos del mar, al apoyo a las organizaciones de productores y la actuaciones en materia de sostenibilidad, innovación y desarrollo local participativo.

AYUDAS PARA FORMACIÓN

Por otra parte, el Consello ha conocido un informe con las bases que regulan una orden de ayudas para formación, dotadas de 800.000 euros (cofinanciados por el Fempa), que permitirá a cofradías, organizaciones de productores, cooperativas y asociaciones de reparación de redes ejecutar sus acciones.

Estos apoyos, que por primera vez serán de concurrencia no competitiva, podrán solicitarse próximamente, con un plazo abierto hasta agotar crédito o hasta el 20 de octubre.

Entre las acciones subvencionadas se incluye la formación específica marítima y náutico-pesquera, cursos de marinero, además de actividades para mejora de competencias digitales, emprendimiento, comercialización y seguridad alimentaria.