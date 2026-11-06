Mar destaca la internacionalización y la diferenciación como claves para reforzar la competitividad gallega

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en II Foro Competemar - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la importancia de la internacionalización, la innovación y la diferenciación de los productos como factores fundamentales para reforzar la competitividad de las empresas de la cadena mar-industria.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, la titular de Mar participó en la clausura del II Foro Competemar, organizado por el Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga), que se celebró en Santiago.

Durante su participación en el evento, Villaverde ha señalado que la internacionalización constituye una herramienta "esencial" frente al incremento de los costes, los aranceles y la competencia de terceros países, y ha asegurado que el "mejor recurso" es la diferenciación y la puesta en valor de la "autenticidad, esencia y calidad".

En este sentido, la conselleira ha recordado que la cadena mar-industria gallega alcanzó un nuevo récord de exportaciones en el último ejercicio, con casi 2.900 millones de euros y su presencia en más de 140 países, por lo que ha incidido en la ventaja de reforzar la identificación y el potencial de nuestra Galicia Calidade.

Asimismo, Marta Villaverde ha apuntado a la importancia de contar con información actualizada sobre los mercados exteriores y sus tendencias para facilitar la toma de decisiones empresariales, destacando su presentación durante el foro del Observatorio y el valor de las alianzas entre sectores.

En su intervención en la jornada, la responsable autonómica ha puesto en valor las actividades desarrolladas en el marco de Competemar 2026, entre las que figuran las misiones comerciales directas, los encuentros con compradores internacionales en Galicia y la iniciativa gastronómica 'Taste the Sea', celebrada en Londres.

Finalmente, la conselleira ha agradecido la implicación de las empresas y de los profesionales participantes, así como la colaboración de Clusaga y Cajamar, y ha llamado a continuar avanzando en la "formación, la innovación y la apertura comercial" para afrontar los retos del sector mar-alimentario.