Mar destaca las mejoras realizadas en la lonja de Laxe para "reforzar la competitividad" de la pesca artesanal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado las actuaciones realizadas en la lonja de Laxe para "reforzar la competitividad" de la pesca artesanal.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, se mejoraron los equipamientos de la fábrica de hielo y se sustituyeron los accesos a las instalaciones, con una inversión superior a los 120.000 euros.

Unas acciones que, ha subrayado la conselleira en su visita a las instalaciones, "contribuyen a incrementar el valor añadido del producto pesquero local y a garantizar un funcionamiento más moderno y sostenible" de las infraestructuras portuarias, "especialmente relevantes" para la pesca artesanal.

Marta Villaverde ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Xunta para "fortalecer el sistema portuario pesquero gallego", a través de una línea específica de ayudas destinada a la mejora de equipamientos colectivos en puertos y lonjas.

En este sentido, ha indicado que la Xunta ejecutó entre 2018 y 2025 cerca de 400 actuaciones por un importe global de 26 millones de euros, en el marco del Plan de Equipamentos Portuarios de Galicia 2030.