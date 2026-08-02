Mar destaca el "vínculo" entre Moaña y la actividad marítima en la XXVIII Festa do Mexilón

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Moaña - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el "vínculo indisoluble" entre Moaña y la actividad marítima durante el pregón inaugural de la XXVIII Festa do Mexilón de la localidad.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en nota de prensa, en su intervención, la responsable autonómica ha señalado que decir Moaña es "pensar inmediatamente en el mar". "Un mar que lleva siglos alimentando a familias, creando riqueza con mucho esfuerzo y escribiendo historias de valentía", ha indicado.

Villaverde ha recordado que en la localidad "convergen" la pesca, el marisqueo, la acuicultura, la industria transformadora y los astilleros dentro de una misma cadena mar-industria de referencia.

En esta línea, tuvo un reconocimiento especial para las bateeiras y bateeiros, ya que detrás de cada mejillón que llega a la mesa hay "muchas manos curtidas por el salitre, que saben esperar y que nunca le han perdido el respeto al mar".

Asimismo, ha recordado el "papel pionero" de la localidad en el desarrollo de la mitilicultura gallega hasta llegar al momento actual, en el que "más de 3.300 bateas dibujan las rías".

Finalmente, Villaverde ha agradecido la invitación a la Asociación de Mulleres de Moaña y ha remarcado el "esfuerzo solidario y la constancia de sus integrantes para mantener viva" una de las "grandes citas gastronómicas y populares" de la comarca.