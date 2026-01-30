Mar ensalza la calidad de las conservas de pescado y aboga por un consumo "responsable" basado en datos

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, mantiene una reunión con los representantes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cytma). - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado la "calidad, seguridad y prestigio de las conservas de pescado", al tiempo que ha insistido en la "importancia de promover un consumo informado y responsable" de estos productos.

Estas han sido las conclusiones conjuntas de la titular autonómica y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado (Anfaco-Cytma) que este viernes han mantenido una reunión en la que se han debatido acciones conjuntas para "garantizar la confianza en los productos del mar".

Asimismo, Vilaverde y la entidad han coincidido en que el consumo también debe basarse en datos científicos y en los beneficios nutricionales que conlleva el consumo de pescado y de las conservas". Por otra parte, han incidido en que la "trazabilidad y el autocontrol" implantados por la industria gallega cumplen "estrictamente con la normativa europea en materia de seguridad alimentaria".

Para la representante del Ejecutivo gallego, el encuentro ha servido para "seguir fortaleciendo" el tejido empresarial del sector, "uno de los pilares económicos de la comunidad" y que sostiene a muchas familias. "Galicia, con más del 75% de la producción nacional y una fuerte exportación a numerosos países, lidera la transformación y la conservación de productos del mar en España", ha resaltado.

Asimismo, la Consellería do Mar ha trasladado que esta actividad genera alrededor de 12.000 puestos de trabajo en Galicia, lo que representa un 4,5% del empleo industrial en la comunidad.

LA FUNDACIÓN EXPOMAR Y LAS COLABORACIONES CON LA XUNTA

En otra comparecencia, Villaverde se ha reunido con representantes de la Fundación Expomar para "analizar las vías de colaboración entre la Xunta y esta entidad a lo largo de 2026.

Este encuentro ha estado centrado en el impulso de iniciativas de promoción, formación y puesta en valor del sector marítimo-pesquero, donde también se han evaluado las principales actividades previstas por la fundación para este ejercicio.

En esta línea, la conselleira ha destacado la trayectoria de Expomar como "foro de referencia" para el encuentro entre profesionales, empresas, administraciones y agentes sociales vinculados al ámbito marítimo.