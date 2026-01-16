Mar ensalza la obra sobre el pósito de Carreira y Aguiño como "un ejercicio necesario de memoria colectiva"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha ensalzado el lanzamiento del libro 'O Pósito de Pescadores de Carreira e Aguiño (1924-1944)', una obra que "recupera la historia y el legado de una de las entidades marineras más representativas de la ría de Arousa".

Asimismo, la titular autonómica ha celebrado en la sede de la cofradía, este viernes, que esta publicación es "un ejercicio necesario de memoria colectiva" que permite "entender el pasado para valorar el presente y proyectar el futuro del sector".

Por ello, Villaverde ha subrayado durante la cita que la historia del pósito es también la de una comunidad que "ha generado riqueza, preservado el patrimonio y protegido un bien social vinculado al mar", haciendo de la actividad pesquera un "eje económico, social y cultural para Aguiño y para la Ribeira".

La conselleira también ha puesto en valor el papel de las cofradías como espacios de cooperación, al tiempo que ha incidido en que el "esfuerzo de generaciones de marineros y mariscadoras" ha contribuido a la consolidación de una entidad "comprometida con la defensa de los intereses de la gente del mar".

Por otra parte, Villaverde ha señalado la "estrecha vinculación histórica" de Aguiño con el percebe, "uno de sus recursos más emblemáticos por su elevada calidad" y que sitúa a la localidad entre las "principales zonas productoras de Galicia".