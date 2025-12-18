Mar pide a la Comisión Europea "cambiar el rumbo" para que la pesca sea sostenible a largo plazo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha pedido a la Comisión Europea que establezca las condiciones necesarias que favorezcan que la actividad pesquera sea sostenible a largo plazo.

Así lo ha señalado este jueves en la clausura del Programa de Dirección de Empresas Alimentarias (DEA) donde ha apostado por que el órgano europeo "impulse políticas" que favorezcan el equilibrio entre las capacidades de pesca existentes y los recursos pesqueros disponibles, en aras de garantizar su conservación y el futuro de los pescadores y sus familias.

La actividad marítimo-pesquera tiene un carácter estratégico en la estructura económica gallega, tanto por su peso económico como por su dimensión social, ya que representa el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 5,5% del Valor Añadido Bruto (VAB).

Así, es el cuarto sector en exportaciones de la economía gallega y es la actividad con mayor índice de productividad por trabajador, generando cerca de 50.000 empleos directos.