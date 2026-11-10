Mar presenta una nueva campaña de foodtrucks para fomentar el consumo de pescado y marisco gallego

Villaverde esta mañana en Vigo. - XUNTA

VIGO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presentado este martes una nueva campaña de foodtrucks de 'Galicia sabe Amar' que recorrerán las cuatro provincias gallegas durante los próximos dos años para fomentar el consumo de pescado y de marisco gallego.

Esta iniciativa, según explica la Xunta en un comunicado, recorrerá los ayuntamientos gallegos ofreciendo degustaciones de productos del mar en distintos tipos de eventos.

Este martes, la conselleira ha iniciado el recorrido en Vigo y siguió el itinerario de las foodtrucks acercándose a Ribadavia, Lugo, A Coruña y Ferrol.

La nueva campaña se desarrollará mediante rutas gastronómicas itinerantes que permitirán acercar a la ciudadanía distintas elaboraciones a base de pescados y mariscos gallegos. Por ello, las foodtrucks podrán participar en distintos eventos, como ferias, fiestas populares, encuentros deportivos o actividades educativas, ofreciendo degustaciones y dando a conocer la variedad y las posibilidades culinarias de los productos del mar.