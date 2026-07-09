Mar reduce a "limitaciones transitorias" la "precariedad" que denuncia el BNG en el servicio de Gardacostas

La secretaria xeral técnica de Mar, Marta Barreiro - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, ha reducido a "limitaciones transitorias" lo que para el BNG es "precariedad" en el servicio de Gardacostas, donde los nacionalistas cifran en el 30% las plazas sin cubrir.

En la comisión de economía del Parlamento, la diputada del Bloque Rosana Pérez ha advertido de que la falta de medios "compromete la labor de vigilancia y el salvamento marítimo", además de la lucha contra el furtivismo.

Por su parte, la secretaria xeral técnica de la consellería ha señalado que "las limitaciones transitorias de este personal, del servicio, deben ser coincidencias simultáneas de varios procesos administrativos internos".

Barreiro ha explicado que hay jubilaciones que "se pueden prever", pero ha destacado que "hubo muchos procesos", entre ellos de consolidación "y muchos más", que "a veces hacen difícil hacer esa previsión".

"En cualquier caso", ha afirmado que está "en la fase final" el proceso selectivo para incorporar 23 nuevos patrones y mecánicos, mientras que la oferta de empleo público de 2026 incluye otras 22 plazas para la escala operativa y su convocatoria "se publicará en el Diario Oficial con la máxima celeridad".

Por su parte, ha recalcado que la Xunta garantiza "al 100%" los servicios esenciales de salvamento, lucha contra la contaminación y protección de los recursos.

Más allá de "alguna interrupción puntual del servicio por estos inconvenientes", ha defendido "el trabajo de los profesionales" de un servicio que "es referente en toda España".