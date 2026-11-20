SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha asegurado que los debates del Faro Summit servirán como "buen punto de partida" para continuar mejorando las políticas del Ejecutivo gallego para acompañar a los puertos, a la flota, a la comunidad investigadora y a las empresas en su transición ecológica y digital.

En el marco de este encuentro, según ha informado la Xunta en un comunicado, entre las cuestiones que se trataron se encuentran el financiamiento de los proyectos de innovación y el uso de las instalaciones portuarias para probar tecnologías que puedan incorporar a su actividad diaria.

Villaverde, que ha clausurado el foro este viernes, ha remarcado el papel de las administraciones, las empresas y los centros de investigación para dar respuesta a estas necesidades.

Durante las dos jornadas, en el foro han abordado cómo usar los puertos para probar nuevas tecnologías, qué vías de financiamiento tienen estos proyectos y cómo reducir las emisiones en la actividad portuaria.