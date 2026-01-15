Un marinero fallecido y otro herido grave en un accidente en el pesquero gallego 'Novo Alborada' en Irlanda

Barco 'Novo Alborada' - MINISTERIO DE PESCA

VIGO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un marinero de nacionalidad marroquí ha fallecido y otro indonesio ha resultado herido grave en un accidente ocurrido a bordo del pesquero 'Novo Alborada', con base en Vigo, frente a las costas del condado de Kerry, en Irlanda.

Según informan fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, la alerta llegó a través del Centro Radio Médico en relación con un accidente "grave" sobre las 10,00 hora española.

Así, Salvamento recomendó desde Madrid la evacuación a sus homólogos irlandeses, que llevaron en helicóptero al herido grave hasta un hospital en Cork, adonde llegó a las 14,22 horas con politraumatismos.

Según informa la cadena irlandesa RTÉ, los dos hombres resultaron heridos cuando se rompió una cuerda en el barco.

El 'Novo Alborada' es un arrastrero con puerto base en Vigo. Tiene una eslora de 38,5 metros, con casco de acero y fue dado de alta definitiva en 2003.