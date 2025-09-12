Más de 200.000 gallegos descargaron el Bono Peixe, que incrementa el número de consumidores de productos del mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 200.000 gallegos han descargado el Bono Peixe, lo que ha permitido que crezca el número de consumidores de productos del mar en la Comunidad, según indica la Xunta en un comunicado.

Impulsado y creado por el Ejecutivo autonómico, esta iniciativa busca incentivar la promoción y el consumo de productos marítimos-pesqueros frescos. Así, ha permitido el aumento del número de consumidores, despertando interés entre los jóvenes, según la información trasladada por los establecimientos sumados a esta iniciativa, que ascienden a más de 700 en toda Galicia.

Precisamente, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este viernes una de las pescaderías que forma parte de este proyecto en Teo (A Coruña), indicando que 86.961 personas de esta provincia han solicitado el Bono, así como 75.429 pontevedreses, 19.886 lucenses y 18.504 ourensanos.

Villaverde ha recordado que todavía está vigente este bono, que permite a los consumidores acceder a descuentos del 25% en sus compras, hasta un máximo de 5 euros semanales. En el caso de no gastar todo el saldo, este podrá acumularse en sucesivas semanas hasta un máximo de 25 euros.