El Ministerio de Agricultura reconoce a una mujer de Esteiro (A Coruña) por su panadería con macerados de algas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha distinguido con el premio honorífico de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales a una gallega en la categoría de actividad pesquera y acuícola por sus productos de panadería enriquecidos con macerados de algas propias.

Em concreto, María Carmen Sánchez Sánchez, del negocio 'Galuriña', en Esteiro (A Coruña), recibe el segundo premio a la excelencia en la innovación en la actividad pesquera o acuícola.

Por su parte, Inés Carballo Tomé, de Castell de Guadalest (Alicante), logró el primer premio por Aitana Espirulina, por la iniciativa de cultivo y elaboración de forma sostenible de espirulina, que combina producción, formación y visitas guiadas.

En esta edición, se han otorgado tres galardones por cada una de las cuatro categorías, dotados con 18.000, 12.000 y 7.500 euros, respectivamente. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales.

"Esta iniciativa refuerza el compromiso del Ministerio con la igualdad de género, el acceso de las jóvenes a la actividad agraria y la diversificación económica como herramienta para frenar el despoblamiento rural", ha subrayado la administración central en un comunicado.