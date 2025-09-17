El patrón de costa del Tafra 3 dice que "no vieron venir" al Right Whale: "El barco fue al fondo en 5 minutos"

VIGO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

José Manuel Diz, el patrón de costa del pesquero 'Tafra 3', hundido el pasado viernes en la costa de Mauritania, ha asegurado que "no vieron venir" al buque que los abordó, el 'Right Whale', indicando que el barco se fue al fondo "en 5 minutos" sin que les diese "tiempo a nada".

Así lo ha señalado Diz ante los medios de comunicación a su llegada al aeropuerto de Peinador de Vigo en torno a las 12.30 horas de este miércoles.

"Ya visteis lo que pasó. Más claro, agua", ha apuntado el tripulante, relatando que estaban recogiendo el aparejo de pesca cuando sintieron el golpe y "no les dio tiempo a nada". "Fue eso, no tiene otra explicación", ha lamentado.

Él ha indicado que habían visto al 'Right Whale' a varias millas y luego en el momento del impacto. "No lo ves venir", ha subrayado, insistiendo en que al estar trabajando tienes "maniobra restringida", por lo que es el otro buque el que tiene que maniobrar.

Además, ha querido destacar que tanto él como el resto de sus compañeros que lograron sobrevivir no estuvieron presos "en ningún momento", agradeciendo el buen trato recibido tanto por parte del armador, como de las autoridades españolas y mauritanas.

Sobre el resto de marineros españoles, ha aclarado que en el buque solo viajaba otro gallego, el patrón Javier Gestido, que se encuentra bien en un hotel de Mauritania por "formalismos" y para realizar "algún papeleo" pendiente.

En la misma línea ha hablado una de las responsables de la armadora viguesa Baipesca, Claudia Martínez, que ha explicado que cuando el barco partió sí iban tres españoles: dos gallegos y uno de Huelva. Sin embargo, este último cambió de buque antes del incidente.

Ella ha lamentado la pérdida de 5 personas, indicando que todavía continúa la búsqueda de estos marineros desaparecidos. "Son momentos muy duros", ha lamentado, recordando que hay una investigación en marcha para que se aclare lo ocurrido.

HECHOS

Todo ello después de que el buque factoría 'Right Whale' colisionase el pasado viernes contra el pesquero de capital gallego-mauritano 'Tafra 3' en la costa de Mauritania.

Un total de cinco personas continúan desparecidas después de que el 'Right Whale', de 105 metros de eslora y bandera de Gambia, colisionase con el 'Tafra 3', con pabellón de Mauritania, capital gallego y hasta dos españoles a bordo. En concreto, ambos eran gallegos, llegando este miércoles Diz a Vigo tras lo ocurrido.

El suceso se produjo a las 20.40 horas española frente a la costa de Nouadhibou, en el norte de Mauritania, donde actualmente faenan otras embarcaciones de capital gallego, así como español. El capitán y el primer oficial del 'Right Whale' fueron detenidos.